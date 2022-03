"Les animaux fantastiques 3" fera un petit détour à Poudlard

C’est une surprise de taille qui réjouira tous les fans d’Harry Potter. Les Animaux Fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore vient de dévoiler quelques images inédites. D’après ce qu’on peut y voir, Norbert Dragonneau et ses acolytes feront un petit détour dans la célèbre école pour sorciers.

A quelques semaines de sa sortie, Warner nous offre une excellente mise en bouche avec ce retour à Poudlard et plus précisément, dans la salle sur demande. Les images nous replongent instantanément dans la saga d’Harry Potter. Si vous êtes impatients de retrouver la magie de Poudlard et que vous n’arrivez pas à attendre encore quelques semaines, tentez de remporter vos places pour l’avant-première au Kinépolis de Bruxelles.

Quatre ans après la sortie du deuxième film, il se peut que vous ayez du mal à vous remémorer ce qu’il s’est passé. Heureusement que Tipik est là pour la piqûre de rappel, avant d’aller voir le troisième volet. Ce dimanche 3 avril, Tipik TV diffusera Les Animaux Fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald à 21h.