Les animaux fantastiques 3 aborde enfin la vie amoureuse de Dumbledore !

Après des années de suppositions et de sous-entendus, Les animaux fantastique 3 lève enfin le voile sur la vie amoureuse de Dumbledore.

Bien qu’évoquée à plusieurs reprises par la J.K Rowling, l’homosexualité du futur directeur de Poudlard n’avait jamais été clairement mentionnée dans les livres ni même dans les huit films et les deux spin-off. En 2007, la romancière avait déjà affirmé lors de sa tournée promotionnelle que Dumbledore était bien homosexuel et amoureux de Grindelwald. Par ailleurs, à la sortie du premier volet des Animaux Fantastiques en 2016, elle avait laissé entendre que la relation d’Albus et de Gellert serait mise en avant. "Je suis très à l’aise avec ce sujet. Je voudrais dire qu’il y a beaucoup de choses à dire sur les relations de Dumbledore, puisque c’est une série de cinq films. Vous y verrez Dumbledore plus jeune, un peu troublé. On le verra dans sa période de formation. Et quant à sa sexualité, eh bien… Attendez de voir.", racontait-elle. Toutefois, en 2018, pour le réalisateur David Yates, il n’était pas question d’aborder explicitement l’homosexualité du personnage. "Pas de façon explicite. Mais de toute façon les fans le savent. Il a eu une relation très intense avec Grindelwald lorsqu’ils étaient jeunes. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre, de leurs idées.", avait-il indiqué.

Avec les déclarations de J.K Rowling, celle qui est accusée de transphobie, elle a provoqué la colère des fans de la saga. En effet, ces derniers lui reprochent ses non-dits dans les films et ses ouvrages, mais aussi de faire du queerbaiting, qui est le fait de nourrir une ambiguïté sur l’identité sexuelle d’un personnage, afin d’attirer les spectateurs LGBTQIA+. "Le problème c’est qu’elle crie haut et fort des grands "Dumbledore est GAY" et quand il faut l’adapter au cinéma, on ne le laisserait même pas tenir la main d’un autre homme", a tweeté un fan. La scénariste s’est expliquée par le fait qu’elle ne s’intéressait tout simplement pas à la relation sexuelle entre les deux personnages mais plutôt aux sentiments qu’ils ressentaient l’un pour l’autre.