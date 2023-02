Gucci, Prada et Christian Louboutin ne se contentent plus d'habiller les hommes et les femmes, ils s'adressent aussi à leurs animaux de compagnie.

Les vêtements destinés à nos compagnons à quatre pattes sont en plein boom, au point que les plus grandes maisons de luxe s'en emparent pour proposer des looks plus fous et bling-bling que jamais.