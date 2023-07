Les animaux de compagnie aiment autant la musique que nous.

Music For Pet n’est pas le seul acteur du secteur musical à proposer de la musique à nos millions d’animaux de compagnie. Les services de streaming regorgent de playlists s’adressant spécialement aux chiens et chats. Sur Spotify, Relaxmydog compte 59.556 auditeurs mensuels et 102.823 pour Relaxmycat. Cette dernière compte parmi son catalogue des titres aux millions d’écoutes très axés sur la relaxation et le repos comme "Relax My Cat" et "Deep Sleep Tones".

Les morceaux les plus populaires auprès des chiens dont les maîtres utilisent Spotify mettent davantage l’accent sur l’évasion et la quiétude, tels que "Meditation Dog", "Paz y Amor" ou encore "Mar de Tranquilidad".

Faut-il y voir le signe que chiens et chats n’ont pas les mêmes goûts en matière de musique ? C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs travaux scientifiques sur le sujet. Des chercheurs de l’université américaine du Wisconsin-Madison ont découvert en 2015 que les félins semblent ignorer la musique "humaine". Ils se montrent, au contraire, beaucoup plus sensibles à la "musique" composée spécialement pour eux.

Étonnamment, les chiens ont des goûts musicaux beaucoup plus diversifiés que les chats.

Ils semblent apprécier la musique classique mais aussi le reggae et le soft rock, comme l’a révélé une étude parue en 2017 dans la revue Physiology & Behavior. Petit bémol toutefois avec le heavy metal, qui les énerve plus qu’autre chose selon une recherche publiée en 2012 dans le Journal of Veterinary Behaviour.