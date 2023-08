"Les Anglaises sont allées chercher cette finale elles-mêmes comme des grandes"

L’Angleterre est en finale de Coupe du monde. Après leur titre européen, les Three Lionesses s’approchent d’un titre mondial mais pour l’obtenir il faudra battre l’Espagne dimanche. Elles ont engrangé pas mal de confiance face à la nation qui évolue à domicile dans ce Mondial, l’Australie. Une victoire et une qualification logique pour Cécile De Gernier, notre consultante, qui répond aux questions de Lise Burion.

"Elles ont été la chercher elles-mêmes cette finale les Anglaises, contrairement aux Australiennes que j’ai trouvées passives aujourd’hui, on les a déjà vues prendre plus d’initiatives. Les Anglaises elles ont voulu la balle, elles ont voulu marquer, elles ont voulu aller de l’avant. Je trouve que c’est quand même une victoire méritée. Elles sont allées chercher la finale elles-mêmes comme des grandes."

Les Australiennes prises par l’enjeu ? "Je ne sais pas si elles sont passées à côté ou bien juste si les consignes n’étaient pas les meilleures. Je ne l’aurais pas joué comme ça, je pense contre les Anglaises. On les a vues vraiment dans une position d’attente, même si le but qu’elles marquent sur contre-attaque leur donne raison, c’est vraiment la vitesse de leurs quatre attaquantes qu’elles cherchaient. Mais pour ça il faut aussi que les milieux aient la balle pour pouvoir initier ces contre-attaques et ça ça été plus compliqué. On voyait que parfois elles mettaient 25 secondes à récupérer ce ballon. C’est quand même beaucoup. Les Anglaises, elles, ont bien géré le milieu de terrain. Je ne les ai pas vraiment trouvées en difficulté, elles ont fait preuve de maturité."

Elles l’ont joué à l’expérience les Anglaises ? "Oui c’est sûr, c’est leur troisième demi-finale de suite, elles sont championnes d’Europe… Il y a de l’expérience dans cette équipe, mais surtout beaucoup de maturité. On les sent moins éclatées que l’année passée à l’Euro. Je trouve que parfois ça manque un peu de football spectacle. Mais elles sont très matures et on les sent vraiment en mission. Elles faisaient partie des favorites, elles assument ce statut et elles veulent aller gagner. Ça ne va pas être évident contre l’Espagne mais on sent vraiment ça. Et pas dans un trop-plein d’enthousiasme mais plus dans un jeu plein de sagesse et de maturité."

La finale sera à suivre sur Tipik et sur Auvio ce dimanche à 12h00.