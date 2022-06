Un incendie qui tourne en fiesta générale, une interview malaisante, un jet privé et un cœur brisé. Le festival Couleur Café cachent de joyeux secrets. On vous raconte…

Ça plus de 22 ans que Couleur café fait vibrer les festivaliers de Bruxelles et d’ailleurs ! Avec son affiche haute en couleur, le festival a vu défiler les plus grands noms de la scène internationale de Ben Harper à Method Man sans oublier les artistes belges, de Selah Sue à Damso.