Les anciennes séries font leur retour pour séduire la génération Z

Les chaînes de télévision et les plateformes de streaming espèrent ainsi relancer l’âge d’or des séries auprès de la génération Z. Et pour les séduire, la "diversité", la "parité" et "l’inclusivité" sont les maîtres mots. Très populaire dans les années 1990, la série "Code Quantum" est de retour le 19 septembre sur NBC. Si le duo original était composé de Scott Bakula et Dean Stockwell, la nouvelle série est portée par Raymond Lee et Caitlin Bassett. Le reste du casting est tout aussi divers avec l’artiste Mason Alexander Park et l’actrice américaine Nanrisa Lee.