Les anacondas géants existent-ils ?

Dans le film d’horreur Anaconda sorti sur les écrans en 1997, un serpent gigantesque s’attaque à une série d’explorateurs et les gobe presque tous un par un. Cette série B un peu kitsch a pris de grandes libertés avec la réalité. Dans la nature, on n’a jamais trouvé d’anacondas ou de pythons dépassant les 9 ou 10 mètres. Ensuite quand un anaconda avale une grosse proie, il va la digérer pendant de longues semaines avant de se nourrir à nouveau. Pour autant, est-il possible que des serpents beaucoup plus grands existent ?