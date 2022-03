Les amplitudes thermiques au printemps

Dès le mois de mars, les cartes météo peuvent faire rêver en affichant des températures très douces. Mais les intersaisons que sont le printemps et l’automne sont les témoins des variations de températures les plus importantes. En effet, au printemps par exemple, les journées s’allongent, l’ensoleillement se montre parfois très généreux et en conséquence les thermomètres peuvent déjà s’affoler. Mais, comme les nuits sont parallèlement encore assez longues, la température a alors tout le loisir de chuter, d’autant plus que le ciel est dégagé.