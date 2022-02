Les amours musicales de Robert Schumann

Le 13 février à 22 h

Il fut un temps où je ne pouvais parler de Schubert qu’à mon corps défendant, où je ne contais mes sentiments que la nuit, aux arbres et aux étoiles.

Programmation musicale :



Franz SCHUBERT - L'andante du Quatuor n°13 " Rosamunde " en la mineur D 804. Quatuor Artemis . Virgin classics.

Jean-Sébastien BACH - Les Préludes et fugues pour piano en do majeur BWV 846 et en do mineur BWV 847 . Pierre-Laurent Aimard. DG 4792784.

Jean-Sébastien BACH - Le Chœur d’entrée de la Passion selon Saint-Jean BWV 245. Collegium Vocale & Orchestre de la Chapelle Royale, sous la direction de Philippe Herreweghe . HM 901264 .

Robert SCHUMANN - Le troisième mouvement de la Symphonie n°2 en do majeur op 61 . L'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink . Teldec 100152.

Georg Friedrich HAENDEL - Le Chœur de l'Hallelujah extrait du Messie. Musiciens et Chœur des Musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Archiv Produktion 471 341 2.

Domenico SCARLATTI - Les Sonates K 125, 27, 115 et 535 . Lucas Debargue . Sony 19075944 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement de la Symphonie n°40 en sol mineur . Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Archiv Produktion 4775798 .

Ludwig van BEETHOVEN - Les trois premiers mouvements du Quatuor à cordes n°16 en fa majeur op 135 . Quatuor Hagen , Virgin 710208 .

Robert SCHUMANN - Les deux premiers mouvements du Quintette en mi bémol majeur opus 44 . Jerusalem Quartet et Alexander Melnikov . HM 902122.

Franz SCHUBERT - La Fantaisie en fa mineur D 940 pour piano à 4 mains. Murray Perahia et Radu Lupu. NETIA 490185 .

Production et présentation : Axelle THIRY