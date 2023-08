'Les Amours d'Anaïs', un marivaudage entre sensualité et mélancolie avec Anaïs Demoustier

L'actrice lilloise incarne une trentenaire survoltée et espiègle dans une comédie virevoltante et délicate. Les Amours d'Anaïs est à découvrir le jeudi 31 août à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Anaïs, la trentaine, est étudiante en thèse et vit à 100 à l'heure entre son ex-petit ami, un homme d'âge mûr et marié qu'elle a rencontré lors d'une soirée, ses problèmes domestiques et la recherche de petits boulots. Des événements inattendus vont l'obliger à reconsidérer sa façon de concevoir sa vie.

Les Amours d'Anaïs, qu'est-ce que c'est ? Un charmant marivaudage, frais, drôle, enlevé et un premier film pour Charline Bourgeois-Tacquet. La vie parisienne aisée de personnages cultivés n'ayant pas trop de problèmes essentiels. On vit le film au rythme endiablé (Anaïs ne marche pas, elle court, elle danse et survole la ville comme la vie) des humeurs de l'héroïne, espiègle et insouciante. Anaïs est dans tous les plans. Elle est naturelle et sa douce folie fait plaisir à voir.