Les amoureux du parc de la Woluwe

" Je ne pensais pas que l’on puisse voir des animaux dans un parc à Bruxelles. Pour moi c’est dans les campagnes, les forêts qu’ils sont. Voulant en avoir le cœur net, je me suis rendu au parc. Quelle ne fut pas ma surprise ! Il y a beaucoup d’écureuils et beaucoup de photographes aussi ! Un peu trop à mon goût. J’ai donc décidé de m’éloigner un peu et surtout de revenir plus tard. C’est là que je suis tombé sur cette tendre scène."