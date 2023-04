Les Américains réticents à l’arrivée des IA dans le cinéma

Et les perceptions divergent aussi selon les générations. Si en moyenne, les Américains voient d’un mauvais oeil son utilisation, les plus jeunes se montrent un peu plus positifs que leurs aînés. Les Millennials en tête avec 41% d’entre eux estimant que les films générés par l’IA pourraient avoir un impact positif, 33% pour la génération Z et jusqu’à 36% pour les cinéphiles. D’un autre côté, les Z sont tout de même partagés puisque 44% d’entre eux, soit 2% au-dessus de la moyenne, perçoivent cette idée comme étant potentiellement négative. Mais ce sont les Baby Boomers qui sont les plus réticents, à 46%. Même scénario pour les séries générées par l’IA, avec 45% d’avis négatifs chez les Z et 47% chez les Baby Boomers contre seulement 36% chez les Millennials.

Si le processus de création des contenus grâce à l’intelligence artificielle divise les Américains, leur consommation l’est aussi. En moyenne, seulement 38% affirment être intéressés pour regarder des films ou des séries entièrement créés par une IA contre 45% opposés à cette idée. Là encore, ce sont les Millennials qui s’avèrent être plus réceptifs puisque 52% d’entre eux se disent intéressés tandis que les Baby Boomers sont les plus opposés, à 53%.

Pour le réalisateur Jim Morrison IV, c’est la curiosité de cette nouveauté qui séduit les jeunes. "La génération d’aujourd’hui utilise des filtres sur Instagram depuis son plus jeune âge, et c’est comme une approximation de l’IA, donc je pense que la passerelle est déjà là", a-t-il déclaré à Morning Consult. "C’est plus une curiosité, mais l’appréciation de ce que l’IA a à offrir est plus forte chez les plus jeunes".

*Le sondage de Morning Consult a été mené du 5 au 8 avril 2023 auprès de 2201 adultes américains.