Les Américains ont décidé de visiter l'Europe en train.

La plupart des trains qui rouleront cet été sur le réseau ferré français affichent d'ores et déjà complet. Quelque 6,5 millions de billets ont ainsi été vendus pour les mois de juillet et août, soit un contingent encore plus important qu'avant la crise, d'après la SNCF.

Si de nombreux voyageurs français privilégient le rail pour ne pas gréver leur budget vacances avec des dépenses trop lourdes en carburant, les Américains aussi reviennent en Europe ils ont prévu de se déplacer en train cette année.