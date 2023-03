Les Américains découvrent les boutiques zéro déchet.

Dans une autre boutique de la région de Washington, Emoke Gaidosch verse dans un large récipient du savon liquide. L'entreprise qu'elle codirige, FullFillery, vend sur place nombre de ses propres cosmétiques. "On veut faire le plus possible de réutilisation parce que le recyclage a encore une empreinte carbone massive", explique Rini Saha, à la tête du magasin. Et le fait d'acheter en vrac implique un autre bénéfice environnemental, explique la professeure Miller: on achète uniquement les quantités dont on a besoin.

Preuve du succès de ce type de boutique à Washington, FullFillery a quitté les marchés en extérieur de ses débuts pour s'installer dans un vrai magasin. Et Mason & Greens a d'ores et déjà deux boutiques. Le modèle "est rentable", se félicite Rini Saha. Peut-être pas autant qu'un magasin à emballage "mais je pense que c'est inévitable, on n'a pas le choix", affirme-t-elle. "Le secteur doit en passer par là."