Les Américaines et la reine Simone Biles remportent le concours par équipes et se parent d’or à Anvers

Les Etats-Unis de Simone Biles ont remporté la médaille d’or lors de la finale du concours par équipes chez les dames, ce mercredi soir dans le cadre des Championnats du Monde de gymnastique qui se déroulent cette semaine à Anvers.

Emmenée par une Simone Biles enthousiaste et souriante, la sélection américaine a justifié son statut de grande favorite et s’est imposée - pour la 7e fois d'affilée ! - sous les acclamations du public. Et de 26 médailles, série en cours, pour Simone Biles sur les Mondiaux !

Les Brésiliennes ont de leur côté décroché la toute première médaille de leur histoire dans des Championnats du Monde. Les Sud-Américaines se sont parées d’argent.

La France, qui a elle aussi livré une très belle prestation, s’est elle aussi hissée sur le podium en terminant à la troisième place.

Quatre agrès, le cheval d’arçons, les barres parallèles, la poutre et l’exercice au sol figuraient au menu de la soirée.

La Belgique, privée de Nina Derwael et Lisa Vaelen, n’était pas parvenue à décrocher une des huit places qualificatives, ni à terminer dans le top douze synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques à Paris.