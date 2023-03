"Les amendes tombent du ciel", "l’UCI est apparemment à court de liquidités" : Patrick Lefevere est scandalisé par l’amende d’Alaphilippe

On le sait, Patrick Lefevere n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite jamais à pousser un coup de gueule lorsque les choses ne lui paraissent pas correctes.

Dernier exemple en date, l'amende de 500 francs suisses infligée à Julian Alaphilippe pour avoir retiré son casque afin d'enlever sa veste lors de la quatrième étape de Tirreno Adriatico.

Dans sa chronique pour Het Nieuwsblad, Lefevere est revenu sur la sanction et n'a pas hésité à allumer l'UCI, allant même jusqu'à déclarer : "L'UCI est apparemment à court de liquidités".

"Des rafales de vent à Paris-Nice et Tirreno Adriatico, mais je remarque qu'il pleut également. Les amendes de l'UCI tombent du ciel cette année. 500 francs suisses pour Julian Alaphilippe parce qu'il a enlevé son casque jeudi en changeant de vêtements. Combien de temps cela a-t-il pris ? Maximum cinq minutes. C'est cent francs suisses par minute", irronise le patron de Soudal - Quick Step.

Lefevere a également comparé les décisions du jury des commissaires avec l'utilisation du VAR en football et là non plus, il n'a pas mâché ses mots : "Il y a trop peu de personnes ayant une expérience pratique qui peuvent évaluer correctement les situations de course".

Une sortie du patron de la Soudal - Quick Step que l'UCI appréciera sans doute. Après avoir ouvertement critiqué Alaphilippe et Lampaert en début de saison, Lefevere a montré qu'il était également là pour défendre son Wolfpack.