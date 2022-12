Les ambitions de Goffin pour 2023 : "Retrouver cette constance pour réintégrer le Top 30"

David Goffin (ATP 53) a dévoilé un peu plus ses ambitions pour l’année 2023 à Caen, où il dispute en ce début de semaine un tournoi exhibition réunissant notamment le jeune Danois Holger Rune (ATP 11) et l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 21). Le Liégeois, 32 ans, y a ainsi expliqué qu’il voulait "réintégrer le Top 30" et "être tête de série dans les tournois du Grand Chelem".

"L’année 2022 a été un peu une année de transition, une année fort inconstante, que je n’ai pas l’habitude de vivre", a-t-il confié à Belga. "Maintenant, je termine tout de même aux alentours de la 50e place mondiale avec un quart de finale à Wimbledon qui a compté pour rien. Je pense néanmoins que je peux faire mieux et je vais surtout tâcher de retrouver cette constance pour réintégrer le Top 30 et être tête de série dans les tournois du Grand Chelem. Et c’est un objectif atteignable. L’important sera déjà de ne pas me blesser et puis de retrouver cette solidité qui a fait que j’étais un joueur difficile à battre. J’ai le sentiment que le dur peut être ma meilleure surface, mais cette année, c’était un peu catastrophe. Alors que sur terre battue et sur gazon, c’était vraiment bien avec un titre à Marrakech et un quart de finale à Wimbledon. Je sais que je n’aurai pas beaucoup de points à défendre en ce début d’année (il a été éliminé au premier tour à l’Open d’Australie, ndlr), mais je ne me focalise pas là-dessus. Je veux surtout retrouver mon rythme, mes frappes, mon jeu sur dur. Et je sais qu’une fois que ce sera le cas, il y aura des victoires et des points qui vont s’accumuler. Et le classement va s’améliorer."

Vainqueur du Français Adrian Mannarino (ATP 46) 6-4, 6-4 hier dans le Calvados, David Goffin affrontera ce mardi soir Roberto Bautista Agut (ATP 21) pour une place en finale à l’Open de Caen. L’autre demi-finale opposera Holger Rune (ATP 11) à un autre Français, Richard Gasquet (ATP 68).