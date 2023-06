Les Ambassadeurs vous font découvrir les merveilles de la Grand-Place de Bruxelles

Tout d’abord, ils ont rencontré Danielle Piette, une greeter enthousiaste et experte en la matière. Elle a partagé avec eux une révélation surprenante : les majestueuses maisons de la Grand-Place n’appartenaient pas à de nobles aristocrates, mais à de simples hommes d’affaires d’autrefois. C’étaient les commerçants prospères de l’époque qui se disputaient les plus belles demeures.

La Grand-Place regorge également de rues aux noms évocateurs. La rue au beurre, par exemple, était un endroit où vous pouviez acheter… du beurre ! Et à deux pas de là se trouve la célèbre Galerie de la Reine, un lieu incontournable pour les amateurs de shopping.

Mais la visite ne s’arrête pas là ! Michaël et Camille ont découvert un autre trésor bruxellois : Manneken Pis. Cette statue d’un petit garçon en train d’uriner est une véritable célébrité mondiale. Mesurant seulement 55,5 centimètres, il attire les foules du monde entier. Pour en apprendre davantage sur cet emblème bruxellois, Michaël et Camille ont interviewé Nicolas Edelman, l’habilleur officiel de Manneken Pis. Ce petit bonhomme est habillé près de la moitié de l’année, arborant des costumes pour toutes les occasions, des fêtes nationales aux événements sportifs.

La visite se poursuit à la GardeRobe MannekenPis, où Katerina, la responsable de la collection, a présenté à nos ambassadeurs environ 150 costumes exposés.

Et que serait une escapade bruxelloise sans une rencontre avec Madame Chapeau ? Nos intrépides ambassadeurs ont rendez-vous avec Willy De Marche, élu "Madame Chapeau" pour la neuvième fois cette année, lors d’un concours folklorique et décalé. Cette sculpture représente une vieille dame portant un sac rempli de légumes et d’un lapin qu’elle espère vendre pour s’offrir un billet de football. Rien de tel pour ajouter une touche de fantaisie à la Grand-Place !

Enfin, pour conclure leur périple en beauté, Michaël et Camille ont eu l’occasion d’interviewer Paul Legrand, Président de Ommegang Brussels Event. L’Ommegang est une procession religieuse traditionnelle qui dévoile chaque année des détails insoupçonnés de l’histoire de Bruxelles. Mais au-delà de la dimension religieuse, cet événement époustouflant est aussi l’occasion de profiter d’une véritable magie visuelle et d’animations captivantes. Et bien sûr, nos Ambassadeurs n’ont pas manqué de se rendre à la Brasserie Ommegang pour déguster une bière de l’Ommegang, histoire de terminer leur périple bruxellois en beauté.

La Grand-Place et ses alentours réservent bien des surprises aux visiteurs curieux. Alors, la prochaine fois que vous vous rendrez à Bruxelles, gardez un œil ouvert pour découvrir les secrets les plus insolites de notre magnifique capitale belge.