Les Ambassadeurs vous emmènent à la découverte d'herbes aromatiques et fleurs comestibles cultivées avec passion à Rixensart

Bio ingénieure de formation Stéphanie de Bellefroid s'est reconvertie et cultive plus de 200 herbes aromatiques et fleurs comestibles : de la sauge, du thym, de la sarriette, du romarin, ce sont les classiques, mais également des variétés plus originales, comme l’oxalis, la ficoïde, le perilla, l’agastache ou encore la tagète.

Le perilla, c’est du chiso, de plus en plus utilisée dans la cuisine, famille des basiliques, avec des notes légèrement épicées, Il y a des variétés avec des notes de sésame…

L’agastache commence à sortir doucement, c’est un petit peu comme de la menthe, une feuille assez tendre avec un goût anisé avec une note mentholée.

Toutes ces herbes et ces fleurs sont sèchées pour en faire des vinaigres au fleurs, des tisanes, des sels aux herbes et aux fleurs, etc. Mais en majorité, Stéphanie fournit en frais, et surtout aux restaurateurs… L’horizon à Chaumont Gistoux, Maison Marit à Braine L’alleud, Aux petits oignons de Jodoigne, etc.

Petit conseil : allez chez Capucine à table le vendredi, car il reste encore quelques boîtes à la vente. Tout est réalisé à la main, par Stéphanie, du semis à la récolte.