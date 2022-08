Les Ambassadeurs sont de sortie aux Jardins d’Annevoie

Les Jardins d’Annevoie dans la vallée de la Meuse ont été créés par Charles-Alexis de Montpellier au XVIIIe siècle. Ils sont inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie. Exceptionnellement conservés, ils sont classés Monument Historique et Jardin Remarquable. Ce patrimoine majeur de Wallonie est situé en province de Namur à 60 minutes de Bruxelles. Les Jardins d’Annevoie sont les seuls jardins d’eau en Belgique et figurent parmi les plus beaux d’Europe.

De nombreux travaux d’embellissement de la propriété et des jardins ont été entrepris afin de redonner au parc l’aspect qu’il avait au 18e siècle.