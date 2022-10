Les Ambassadeurs sont de sortie à Tour & Taxis !

Pour célébrer le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, le site de Tour & Taxis accueille les trésors funéraires du pharaon égyptien. C’est le 26 novembre 1922 que l’archéologue britannique Howard Carter a découvert, dans la vallée des Rois, la tombe presque intacte de Toutankhamon, un jeune pharaon décédé plus de 3000 ans plus tôt. L’exposition Toutankhamon, son tombeau et ses trésors se base sur les notes d’Howard Carter, complétées par les photographies en noir et blanc de Harry Burton. Les chambres funéraires révèlent certains de leurs secrets grâce à une reconstitution en trois dimensions du tombeau du pharaon. Entre projections 3D, jeux de lumières et décors à l'image du tombeau tel qu'il a été découvert en 1922, on se croirait au cœur même de l'Antiquité. Une expérience immersive qui joue sur les sens, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

