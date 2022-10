Les Ambassadeurs sont de sortie à Saint Hubert

Situé dans le cadre exceptionnel des forêts ardennaises, entre Champlon et Saint-Hubert, on peut y prendre un verre ou un repas en saison sur la terrasse et observer les vols, ou profiter d’une initiation. L’aérodrome offre la possibilité de découvrir plusieurs disciplines : le planeur, le motoplaneur, l’avion de tourisme ou l’ULM.

Un rendez-vous avec de fortes sensations…

L’aérodrome, est situé dans un espace aérien non contrôlé. Un atelier de maintenance et de réparation d'aéronefs, un club actif dans l'écolage, l'organisation de manifestations et de vols d'initiation sont les différentes fonctions qui contribuent à son attrait.