Les Ambassadeurs sont de sortie à Pipaix

La machine à vapeur utilisée par la brasserie de Pipaix est un peu comme une machine à remonter le temps. L’impressionnant mécanisme date de la fin du 18e siècle et il fonctionne toujours comme au premier jour.

Il fallait être un peu fou pour reprendre cette brasserie à vapeur et la remettre en état mais c’était sans compter sur la passion et l’enthousiasme de Jean-Louis Dits. En 1984, il rachète le bâtiment voué à la démolition et très vite un premier brassin redonne vie à cette brasserie qui est aussi un peu un musée.

La dernière brasserie à vapeur du monde attire à Pipaix des visiteurs des 4 coins de la planète. Chaque dernier samedi du mois, c’est le jour du brassin et les portes sont toujours grandes ouvertes.

La Brasserie à vapeur produit toujours la "Saison de Pipaix", une bière traditionnelle très épicée, née avec la brasserie en 1785 et deux nouvelles bières ont été créées en 1986 et en 1992 : la "Vapeur en folie", qui est une blonde à 8°, plus ronde, plus douce et la "Vapeur cochonne" qui est une bière brune à 9°, nez fruité et délicat, douce et ronde au palais ; faiblement houblonnée mais correctement épicée (chicorée torréfiée, coriandre, écorce d’orange douce). Cette bière prend le nom de Cochonnette lorsqu’elle est conditionnée en bouteille de 33 cl.