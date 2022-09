Les ambassadeurs sont de sortie à Oupeye !

Après avoir dansé le flamenco, nos ambassadeurs ont rencontré Igor Snyders, chef au siphon et aux produits locaux à Oupeye au restaurant de la Maison Snyders.

Le siphon est un accessoire de cuisine utilisé pour réaliser des mousses, de la chantilly ou des crèmes. Igor Snyders l’utilise pour plusieurs préparations dont de l’espuma, une mousse légère et aérienne, pour une cuisine aussi belle à regarder qu’à goûter. Dans son restaurant, on peut déguster, par exemple, un œuf Colombus 64 degrés, un velouté de chanterelles jaunes avec du cerfeuil tubéreux rôti et de la poitrine de porc ardennais confite ou encore une tartelette fine aux langoustines servie avec de l’avocat, de la betterave, des œufs de truites, de la lime et de la bisque réduite.

Maison Snyders - Rue de la Paix 6, 4683 Oupeye