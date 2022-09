Les Ambassadeurs sont de sortie à Marche-en-Famenne

Le Carnaval de la Grosse Biesse c'est, d'après la légende, cette bête qui aurait semé la terreur parmi le peuple de nutons vivant dans les grottes du Fond des Vaulx, il y a bien longtemps. Heureusement, une petite fille, avec l’aide de son chien, parvint à l’apprivoiser et la faire adopter par la ville. Depuis lors, la Grosse Biesse revient chaque année au moment du carnaval. Pour le grand plaisir de tous, cette énorme bête qui fait près de 20 mètres de long, crache du feu sous forme de confettis. Depuis des années, elle n’est plus toute seule : elle sort en compagnie de son bébé, des Biessons, de Noss "Petit" et du chien Filou, les autres personnages de la légende, et d’autres encore, sortis de légendes locales diverses, Gugusse, les Diables, les Macrales et le géant Le Grand George. Li Grand Mautchî préside les festivités qui s’étalent sur cinq jours et sont clôturées par le brûlage du "sac à malices" de Gugusse et, plus tard dans la soirée du Mardi gras, par le brûlage de la bosse des Gilles.