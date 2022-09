Les Ambassadeurs sont de sortie à Louvain-la-Neuve !

Dominique Maricq a été professeur pendant une trentaine d’années. Passionné par le monde de la bande dessinée, il entre ensuite aux Studios Hergé (Fondation Moulinsart). Il est aujourd’hui spécialiste de l’œuvre du père de Tintin.

Le Musée Hergé, a été construit par l’architecte Christian de Portzamparc. Il s’organise en huit salles et deux niveaux qui sont reliés par deux passerelles et un escalier. Elle est traversée par une colonne à damiers noir et blanc qui abrite un ascenseur qui fait monter d’emblée les visiteurs au deuxième étage.

La première salle est chronologique et brosse en 22 documents et 4 vitrines toute la carrière d’Hergé.

La deuxième salle insiste sur la diversité de l’œuvre du créateur et sur le fait qu’on ne peut la réduire seulement à Tintin. On y découvre ses autres créations : Quick & Flupke, Jo, Zette et Jocko, et les différentes versions de publication, du Petit Vingtième à Cœurs Vaillants ou Le Journal de Tintin.

La troisième salle fait un focus sur les dizaines de personnages de l’univers de Tintin : de la Castafiore à Rastapopoulos.

La quatrième s’intéresse aux sources cinématographiques de Tintin et la confrontation de certaines séquences de films célèbres de Laurel et Hardy ou des Marx Brothers avec certains gags hergéens laisse pantois de similitude.

Un escalier pourvu d’un lustre aux mille gemmes habitées des personnages de Tintin vous fait descendre dans la cinquième salle intitulée le "laboratoire" où l’œuvre d’Hergé est confrontée à ses sources scientifiques : La fusée d’On a marché sur la Lune, le sous-marin du professeur Tournesol, etc. sont exposés avec les croquis préparatoires et les différents échanges d’Hergé avec des scientifiques.

Le voyage est le thème de la sixième salle. Un "Musée imaginaire" des grandes civilisations auxquelles Hergé s’est intéressé.

La septième salle met en évidence les collaborateurs du studio. L’intérêt réside dans les versions successives des mêmes albums de Tintin, parfois plusieurs fois "remastérisés."

La huitième salle enfin, intitulée "La gloire d’Hergé" insiste sur son rayonnement, rassemble les témoignages d’admiration signés De Gaulle, Bernard Pivot ou Michel Serres…

Une salle enfin est entièrement consacrée au Lotus bleu pour raccrocher le programme du musée à l’événement Europalia dont la Chine est l’invitée cette année.



