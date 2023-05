Les Ambassadeurs sont à la Côte belge : entre surf, wingfoil et voile, ils n’ont pas chômé !

Le Surfclub Windekind à Oostduinkerke est depuis plus de 30 ans la référence pour les surfeurs. Et pas besoin d’être un pro du surf pour en profiter, car cet endroit offre aux débutants un accès facile grâce à un grand parking et à l’absence de brise-lames. Alors, vous aussi, vous pouvez vous la jouer surfeur d’un jour et louer du matériel dans toutes les disciplines de surf. Mais n’oubliez pas, on ne surfe pas sur Internet, mais au Surfclub Windekind !

Et puis, l’équipe des Ambassadeurs a décidé de s’essayer à une nouvelle activité : le wingfoil, également appelé wingsurf, sport nautique dans lequel on surfe sur une planche de foil à l’aide d’une aile gonflable tenue via un wishbone, ou des poignées sur la latte centrale. Ce sport a fait son apparition en janvier 2019.