Les Ambassadeurs partent à l’aventure à Grez-Doiceau : tir à l’arbalète et glaces artisanales au programme

Le tir à l’arbalète est un sport non violent et non polluant accessible à tous dès l’âge de 12 ans. La pratique de l’arbalète remonte aux croisades et s’est développée à partir du 12e siècle. Il existe des groupes d’amis réunis par un serment de fidélité qui défendent un certain nombre de valeurs telles que l’entraide, le dévouement la maîtrise de soi, la persévérance, l’esprit d’équipe et l’ouverture aux autres. Les activités principales sont le tir à l’arbalète à l’échelon local, régional et national avec initiation des jeunes. Il y a également des activités culturelles et de loisir accessibles aux membres de la gilde et à leurs amis. La participation à la procession de St Georges et à d’autres activités organisées dans la commune au niveau culturel, folklorique ou patriotique est également une activité importante.