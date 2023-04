Les Ambassadeurs mettent à l’honneur la navigation de plaisance et les sports nautiques sur nos voies navigables

Cette année encore, tout au long du mois de mai, le SPF Mobilité et Transports et différents clubs de yachting belges mettent à l’honneur la navigation de plaisance et les sports nautiques dans notre pays. Le Ministre fédéral de la Mobilité, Monsieur Georges Gilkinet, participera ce lundi 1er mai à une grande journée de découverte à Seneffe, donnant ainsi le coup d’envoi d’#ensemblesurleau, le mois de la navigation de plaisance.