Les ambassadeurs : les nouveautés présentées par Nathalie Guirma

Nathalie Guirma : L’ADN de l’émission reste le même ! On donne à voir aux téléspectateurs l’excellence en matière de patrimoine, de savoir-faire, de découvertes inédites étonnantes… Mais pas que ! On les invite cette année encore plus que les saisons précédentes à voyager, à partir à la rencontre des acteurs locaux et à découvrir leur patrimoine matériel et immatériel !