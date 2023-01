"Nouvelles Ardentes" de Jean-Yves Buron

Six tranches de vie qui ont la Cité ardente pour terrain de jeux. Avec humour et gravité, cynisme et tendresse, réalisme et absurdité, et une touche de fantastique, ces six récits portent un regard décapant sur l’amour, les nouvelles technologies, les violences policières, le sans-abrisme, le monde du travail ou tout simplement le sens de la vie…