Les Ambassadeurs et le tourisme spatial

Savez-vous que l’unique œuvre d’art présente sur la lune est l’œuvre d’un artiste belge ? Il s’agit de l’artiste anversois Paul Van Hoeydonck qui vient de fêter ses 96 printemps !

C’est à la suite d’une rencontre lors d’un dîner en juin 1971 entre l’artiste et l’équipage d’Apollo 15 composé de David Scott, James Irwin et Alfred Worden. Marqué par la mort de trois cosmonautes russes en mission, l’équipage a proposé à la NASA de déposer la statuette sur notre satellite naturel afin de commémorer la mémoire des astronautes et cosmonautes morts lors de missions spatiales.

De son côté, l’artiste explique que sa statue devait représenter toute l’humanité, et pas seulement les astronautes disparus. Il explique alors qu’il ne savait pas que cette statue serait utilisée comme mémorial, et qu’il n’a ni choisi le nom de “Fallen Astronaut”, ni le positionnement de la statue. Il la souhaitait debout : elle est finalement posée à l’horizontale, représentant des hommes morts. De plus, selon Paul Van Hoeydonck, le président américain de l’époque, Richard Nixon devait donner son accord pour “l’installation” de la statuette sur la lune. Nixon demanda si l’artiste était républicain ou démocrate. On lui confirma qu’il était belge ! Nixon donna immédiatement son accord.