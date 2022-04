Les Ambassadeurs en sortie à Chaudfontaine !

Vous les avez vus et sûrement entendu, les Ambassadeurs sont sortis ce 19 avril à Chaudfontaine ! Ils sont partis à la rencontre de différents acteurs touristiques de la région.

Ce mardi 19 avril, Camille Delhaye et Michael Pachen, les deux animateurs de l’émission "Les Ambassadeurs" sur Vivacité sont sortis du studio de Mons pour visiter la commune de Chaudfontaine, une des communes sinistrées par les inondations de l’été dernier.

L’occasion de mettre en avant l’opération RTBF "Trait d’union" qui se mobilise pour relayer les bonnes initiatives visnat à améliorer les communes sinistrées de juillet 2021. Au programme, la visite et une dégustation au vignoble de Jean Galler, un tour à Source O Rama ainsi que des tests d’activités à Fort Aventure ! On y ajoute des rencontres et de la bonne humeur comme pour chaque émission ! Suivez-les dans leur périple…