Les Ambassadeurs en folie : quand Mons vibre au son du Doudou

Il est à Mons ce que le carnaval est à Rio. Le Doudou, ducasse rituelle de Mons, est reconnu depuis 2005 comme Patrimoine Culturel Immatériel par l’UNESCO ! Chaque année, c’est un véritable événement qui attire curieux et habitants en masse. Les festivités remontent au XIVe siècle. Au cœur de cette effervescence festive, nous retrouvons nos Ambassadeurs sur la Grand’Place de Mons. Pourquoi sont-ils là, me demandez-vous ? Eh bien, parce que Michaël Pachen et Camille Delhaye sont des aficionados des traditions ancestrales. Cette grande fête a lieu tous les ans, et on l’appelle "le doudou" d’après un air traditionnel qui se joue durant les festivités. Si vous entendez cette mélodie, n’hésitez pas à vous joindre à la danse, mais préparez-vous à une séance intensive de remue-ménage.