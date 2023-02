Après trois semaines d’absence due à la diffusion du Strade Bianche, "Les Ambassadeurs" reviendront le 25 mars sur La Une.

Les samedis 4, 11 et 18 mars, "Les Ambassadeurs" laissent place à la diffusion de la course cycliste Strade Bianche. Pendant ces trois semaines, "Les Ambassadeurs" ne disparaissent toutefois pas complètement des antennes, puisque la course sera précédée d’une courte capsule dédiée au tourisme à vélo.