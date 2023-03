"Les Ambassadeurs" de retour le 25 mars

Après trois semaines d’absence due à la diffusion de plusieurs courses cyclistes, "Les Ambassadeurs" reviendront le 25 mars sur La Une.

Les samedi 4, 11 et 18 mars, "Les Ambassadeurs" avaient cédé la place aux coureurs cyclistes du Strade Bianche, du Milan-San Remo et du Paris Nice. Pendant ces trois semaines, le programme n'avait toutefois pas complètement disparu des antennes, puisque chaque course était précédée d’une courte capsule dédiée au tourisme à vélo. Les courses étant maintenant terminées, vous pourrez cependant retrouver votre rendez-vous découverte du week-end sous sa forme habituelle à partir de ce samedi 25 mars.