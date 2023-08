"Les ambassadeurs" de Michaël Pachen s’offre un nouveau format : découvrez les nouveautés

"Les Ambassadeurs", l’émission radio qui démontre que la Belgique et ses régions frontalières offrent de nombreuses occasions de s’évader et de se divertir, a fait sa rentrée sur VivaCité. Et qui dit nouvelle saison, dit nouveautés… Découvrez ce qui change.

Pour cette nouvelle saison, Michaël Pachen s’entoure d’experts qui se succéderont au fil de la semaine pour partager avec vous tout au long de l’émission leur propre thématique. A chaque jour, son thème et son expert :

Lundi : Nature et environnement avec Hélène Bernard

Mardi : Culture avec Philippe Jauniaux

Mercredi : Insolite avec Pascal Laroche

Jeudi : Gastronomie avec Julien Lapraille qui rejoint la RTBF

qui rejoint la RTBF Vendredi : Tourisme avec Marianne Perilleux

En radio sur VivaCité de 15h à 17h, avec un maximum de bonne humeur, Michaël Pachen et ses experts vous proposent le meilleur de nos régions : la découverte de talents locaux, d’activités familiales, de sites insolites, de recettes du terroir, d’artisans et de leurs métiers, de culture locale et d’activités bonnes pour la planète, et testent pour vous les meilleures expériences touristiques.

Durant toute cette saison, retrouvez aussi Michaël en direct dans des lieux incontournables de notre patrimoine !