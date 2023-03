Les Ambassadeurs à la découverte de Bruxelles : horloges en faïence, folklore et brasserie artisanale

Situé dans la ville de Bruxelles, le Musée de l'horloge, également connu sous le nom de Clockarium, est un musée qui vaut le détour pour tous les amateurs d'horlogerie et d'art déco. Fondé en 1999, ce musée expose une collection de plus de 3000 horloges en faïence, dont 1300 sont exposées dans une belle maison de maître Art Déco des années trente construite par l'architecte Gustave Bossuyt.

Le Clockarium a pour vocation de rendre hommage aux horloges en faïence qui ornaient jadis les cheminées de nos ancêtres. Ces pendules étaient très populaires durant l'entre-deux-guerres en Belgique et dans le Nord de la France, mais aujourd'hui, ils sont quasi tombés dans l'oubli et ne sont plus souvent présents que chez les brocanteurs.

Jacques de Selliers, conservateur et administrateur délégué, a pour mission de préserver cette collection unique d'horloges en faïence. Les visiteurs pourront découvrir plus de mille de ces garnitures de cheminée. Les horloges sont présentées dans des vitrines qui permettent une vue détaillée et sont accompagnées d'explications sur leur origine, leur histoire et leur fonctionnement.

Le Musée est ouvert les dimanches à 15h05 pour une visite guidée qui dure environ 1h20.

Adresse : 163 boulevard Auguste Reyers - 1030 Bruxelles