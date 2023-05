Les Ambassadeurs à la conquête du Grand Large de Péronnes-lez-Antoing

Michaël Pachen n'est pas vraiment un grand fan des bateaux, se sentant aussi à l'aise qu'un pingouin en plein désert. Mais bon, il a joué le jeu et a bravement navigué avec l'équipe à bord d'un petit bateau. Pendant leur périple aquatique, ils en ont profité pour interviewer des passionnés de voile et de planche à voile.

Armés de leurs micros et de questions farfelues, ils ont abordé des navigateurs chevronnés en pleine action. Leur objectif : percer les secrets des mers et des vents ! Malheureusement, les réponses obtenues étaient souvent interrompues par des éclats de rire dus aux facéties maladroites de nos Ambassadeurs. On peut dire que l'interview a été plus mouvementée que prévu !