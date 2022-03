C’est le printemps, Les Ambassadeurs ont décidé de tester des activités éco-responsables par région et d’en élire la meilleure grâce vous ! Tout cela pour vous encourager à une consommation durable et à des activités en famille proches de la nature.

Vous ne connaissez pas encore "Les Ambassad’Or" ? Le principe : régulièrement, les testeurs de l’émission radio sur VivaCité vont s’affronter sur un thème défini dans le but d’élire le/la meilleur.e dans chaque catégorie.

Pour l’élection, on a besoin de vous ! Ce sera à vous de choisir votre endroit préféré, de manière très simple, en votant ci-dessous.

Pour cette deuxième édition des Ambassad’or, on a décidé d’aller tester des activités éco-responsables. Il n’en fallait pas plus pour que les Ambassadeurs régionaux se précipitent sur l’occasion !

Vous pouvez voter jusqu’au 28 mars à minuit !