Les Amazones ont-elles vraiment existé et rencontré Alexandre Le Grand ?

La ville de Samarcande, située aujourd’hui aux extrémités territoriales de l’Ouzbékistan, fut un jour le lieu d’une des rencontres les plus mythiques de notre ère.

À une époque où les Dieux côtoyaient encore les hommes est né le plus grand stratège de tous les temps. Alexandre Le Grand a appris très jeune à voler au-dessus des frontières, bien aidé par son cheval Bucéphale. Le roi de Macédoine est devenu le roi du monde. Et comme rien ne lui résiste, en -329, il a conquis la belle Samarcande endormie sous l’effet de la torpeur du soleil.

Un an plus tard, le grand souverain, enveloppé attend aux portes de la cité une délégation scythe. À la tête de cette dernière, la fille du roi : Myrina, plus connue sous le nom de Thalestris. Elle commande les Amazones. Sa requête ? Elle désire qu'Alexandre lui fasse un enfant, pour engendrer une lignée du sang des deux personnes les plus braves de l'humanité.

L'authenticité de ce récit légendaire a été abondamment questionnée, déjà même par les biographes antiques comme Plutarque. Alors Thalestris a-t-elle vraiment rencontré Alexandre Le Grand ? Les Amazones, qu'on décrit souvent comme des cavalières en pantalon, au sein droit coupé, armées de lances, haches et arcs à flèches ont-elles même vraiment existé ? L'Heure H décrypte l'histoire de ces guerrières des bords de la mer Noire, en distinguant la réalité de la mythologie. Les dernières découvertes archéologiques ont percé le mystère autour de cette peuplade dont les premières traces remontaient à leur mention dans l'Iliade d'Homère, au 8e siècle avant Jésus-Christ.