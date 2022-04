Les amateurs de podcasts, plus curieux que la moyenne ?

Le podcast est souvent décrit comme un média intimiste. Il favorise le récit de soi et l’enquête personnelle tout en donnant l’impression aux auditeurs d’entretenir un lien particulier avec le présentateur de leur émission préférée. Les chercheuses ont remarqué que les participants qui en faisaient l’expérience avaient, en moyenne, des scores importants en ce qui concerne l’agréabilité. En d’autres termes, le fait de se sentir proche d’un podcasteur indique une facilité à éprouver de la bienveillance envers autrui.

Des chercheurs de la Rady School of Management de l’université de San Diego, de l’UCLA et de l’UC Berkeley se sont, eux aussi, penchés sur ce sentiment d’intimité que peuvent ressentir certains auditeurs vis-à-vis de la voix qu’ils ont dans les oreilles. Ils affirment que le fait de porter un casque ou des écouteurs favorise l’apparition d’un phénomène appelé "localisation" dans la tête". Les auditeurs ont l’impression que l’orateur se trouve dans leur tête, et donc qu’ils sont proches d’eux. Ils ressentent plus d’empathie à leur égard et ont tendance à se laisser plus facilement persuader par ce qu’ils disent.