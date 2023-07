Les amants diaboliques : ils ont tué leurs conjoints respectifs pour ne pas divorcer

Cet été, La Trois diffuse chaque vendredi la série "50 ans de faits divers", dans cet épisode, découvrez l’histoire d’un double crime presque parfait. Les meurtriers sont des amants, ils s’aiment mais ne peuvent divorcer, ils vont alors réfléchir à une autre façon de se séparer de leurs conjoints respectifs. Rendez-vous ce vendredi 7 juillet dès 21h20 sur La Trois pour découvrir l’histoire des amants diaboliques de Bourganeuf.

Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion, mais ils sont mariés l’un et l’autre. Ils ne peuvent se contenter d’une relation extraconjugale et n’envisagent pas le divorce, qui est mal vu dans les années 70. Ils décident donc de prendre les choses en main et de se débarrasser chacun de leur conjoint. Il a empoisonné son épouse, elle l’a aidé à tuer son mari, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment donc au point de tuer.