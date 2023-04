Les amants de Casablanca, le nouveau roman de Tahar Ben Jelloun

L’auteur de "La nuit sacrée", Prix Goncourt 1987, et des ouvrages pédagogiques : "le racisme expliqué à ma fille" et "L’islam expliqué aux enfants" revient cette année avec un roman d’amour qui nous emmène dans la plus grande ville du Maghreb, Casablanca. On y suit l’histoire de Lamia et Nabile, deux marocains qui se sont rencontrés en France durant leurs études. Après dix ans de mariage, deux enfants et une vie de bourgeoisie, le poids de la famille et des traditions sur leur trajet et leur choix est énorme. Lamia fait alors la rencontre de Daniel, un homme à la réputation sulfureuse. Six mois plus tard, elle demande le divorce…

Tahar Ben Jelloun nous embarque dans un monde de tension permanente entre culture traditionnelle et moderne, entre religion et mœurs libérées. Il explore la grande thématique de l’émancipation de la femme marocaine dans une société patriarcale où l’héroïne en veut, a de l’ambition et ne s’en cache pas.

"Les amants de Casablanca", entre fresque sociale et roman psychologique, nous plonge dans une véritable histoire d’amour au cœur d’un Maroc en pleine évolution.

