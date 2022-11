Les Amandiers, une virevoltante tragicomédie de Valeria Bruni Tedeschi où le théâtre sublime la vie

Actrice, scénariste et réalisatrice française, Valeria Bruni Tedeschi, qui est la sœur aînée de Carla Bruni, convoque ses souvenirs et s’inspire de sa propre expérience au sein du théâtre des Amandiers durant les années 80 pour signer ce fascinant concentré de jeunesse et de fougue. Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes et primé au Festival international du film francophone de Namur, ce cinquième long métrage prend la forme d’un véritable tourbillon de passions exacerbées pour s’adresser directement aux tripes du spectateur. Sans nostalgie facile ni cliché réducteur.

On y sent tout l’amour et toute la connaissance de la cinéaste pour le milieu artistique, sa poésie, ses fulgurances, sa beauté et ses inévitables excès. Mais elle raconte aussi les années sida, les ravages de la drogue et les amours libres, les rêves les plus purs et les désirs les plus fous d’un âge encore peu abîmé par l’existence et où tout semble possible.