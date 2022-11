"Les amandiers" de Valeria Bruni-Tedeschi: un film radieux, qui rend vivant

"Les films on les faits quand on peut les faire"

Dans "Les Amandiers" Valeria Bruni-Tedeschi raconte sa propre histoire, fictionnalisée. Ses études aux Amandiers à Nanterre, le théâtre de Patrice Chéreau

Chéreau, le gourou, incarné par Louis Garrel, qui carbure à la coke et exige le meilleur. Micha Lescot est Pierre Romans, le professeur, et dans leur sillage, une bande de jeunes qui rêvent d’entrer dans le plus prestigieux des cours de théâtre.

"Le casting a duré très longtemps"

Le casting fut pour la réalisatrice, l’exercice le plus long de l’aventure. Il fallait un groupe cohérant et soudé, pour interpréter "Platonov" de Tchekhov pendant ce tournage; comme une mise en abîme.

Un film envoutant, rassérénant, ancré dans les années 80, qui sont aussi les années sida, qui viennent enlever un peu de légèreté à l'insouciance des étudiants de cette époque.

"Les Amandiers" de Valeria Bruni-Tedeschi, un geste d’amour pour le théâtre et un hommage à Patrice Chéreau. Un souffle d’énergie et de bonheur