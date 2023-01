"Ça fait déjà quelques années qu'on a remarqué qu'effectivement, il fallait absolument qu'on ait aussi un assortiment pour les personnes végétariennes.", avoue-t-elle, "Et donc en l'occurrence, on a évidemment déjà 3000 fruits et légumes, légumineuses et autres qui peuvent tout à fait convenir à un régime végétarien. Mais on a aussi 400 alternatives, en fait, à la viande, au poisson, etc. dans nos rayons. Et on compte en fait d'ici 2025 doubler cet assortiment et passer à 800 références."