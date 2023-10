Un trio de brasseurs, dont le slogan est “L’union fait la force”, a imaginé Paola, un cola fabriqué à Liège par la brasserie Curtius.

Leur argument peut se résumer à "Local ! Local !". “Avec du sirop de Liège et une touche de citron vert, c’est à la fois puissant et subtil, doux et pétillant” : il contient ainsi moins de sucre, du sirop de Liège artisanal, et aussi du sucre de betteraves belges.