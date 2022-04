Les allocations-loyers pour familles précarisées vont (enfin) être versées à Bruxelles

C’est un coup de pouce financier très attendu dans pas mal de familles précarisées à Bruxelles. L’allocation-loyer. Une somme d’au moins 160 euros par mois pour aider des familles à payer leur loyer dans le privé, faute d’avoir accès à un logement social. On sait qu’en région bruxelloise, il y a environ 50.000 ménages en attente d’un logement social. Du coup, pour les aider en attendant un éventuel logement social, cette allocation avait été mise sur pied.

Elle a été réformée fin de l’année dernière afin de toucher un plus large public. La bonne nouvelle pour les familles précarisées, c’est que beaucoup plus de Bruxellois vont pouvoir y avoir droit. De 400, on devrait passer à plus de 11.000 familles. Et la procédure pour s’inscrire a été largement facilitée. La mauvaise nouvelle, c’est que l’argent qui devait être versé dès janvier à ces familles a déjà quatre mois de retard.

"Voilà des semaines que je suis en contact avec pas mal des familles qui attendent ces versements", explique la députée Ecolo Zoé Genot. "Ce sont parfois des personnes analphabètes, qu’on n’entend pas et qui sont perdues chez eux sans moyen d’agir. Des familles qui ont des revenus du CPAS. Or, les loyers à Bruxelles sont très hauts. Et ces dernières semaines, il y a eu en plus toutes les hausses des prix de gaz, d’électricité et d’autres produits. Sans oublier pour certains l’indexation de 8% du montant de ce loyer. La marge financière qu’il reste à ces familles chaque mois pour vivre est très limitée. Elles ont absolument besoin de cette allocation-loyer".